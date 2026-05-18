Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Ipinadala ng Pakistan ang Panukala ng Iran para sa Pagwawakas ng Digmaan sa Pamamagitan ng Amerika.
Sa pagsisikap na maibalik ang mga pag-uusap sa kanilang pangunahing direksiyon at mabawasan ang pag-igting, isinalin ng Islamabad sa panig ng Amerika ang bagong panukala na may 14 na kasunduan mula sa Iran. Ang panukala ay nakatuon sa pagwawakas ng digmaan at sa mga hakbang upang makabuo ng tiwala mula sa panig ng Amerika.
Ang mga pagbabagong ito ay nagaganap habang isinasagawa ang paglalakbay ni Mohsen Naqvi, Ministro ng Panloob ng Pakistan, patungong Tehran. Layunin nito na alisin ang mga umiiral na hadlang at muling buhayin ang takbo ng mga pag-uusap na nabalam matapos tanggihan ni Trump ang mga naunang panukala ng Iran.
Samantala, habang binibigyang-diin ni Trump ang kanyang pagnanais para sa isang kasunduan ngunit may pag-aalinlangan sa pagsunod ng Iran sa mga obligasyon, iginiit naman ng tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Iran ang pagpapatuloy ng mga pag-uusap sa pamamagitan ng pamamagitan ng Pakistan. Ipinagdiinan niya ang karapatang legal ng Iran na magsagawa ng pagpapayaman ng uraniyo sa loob ng balangkas ng NPT (Non-Proliferation Treaty).
