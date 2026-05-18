Video| Bagong insidente ng pandarambong sa dagat ng Israel; pag-atake ng mga puwersang Siyonista sa flotilla ng Sumud

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Bagong insidente ng pandarambong sa dagat ng Israel; pag-atake ng mga puwersang Siyonista sa flotilla ng Sumud.
Ipinapakita ng mga ulat mula sa midya na sinalakay ng mga puwersang militar ng mga Siyonista ang mga barkong sumusuporta sa Palestina habang papunta sa Gaza Strip at malapit sa baybayin ng Cyprus.
Sa pagsalakay sa naturang mga barko, tinangka ng mga puwersang Siyonista na kunin ang ganap na kontrol sa mga ito.
...........
328
Your Comment