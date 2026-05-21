Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Paglalaban ng mga masasamang-loob sa mga tagapag-ingat ng seguridad sa Sarawan / Isang pulis ang nasawi bilang martir.
Ilang minuto ang nakalipas, ang mga armadong pasahero ng isang sasakyan ay nagpaputok patungo sa mga tagapag-ingat ng seguridad sa isa sa mga pangunahing kalsada ng bayan ng Sarawan.
Sa kasamaang palad, dahil sa masamang gawaing ito, si Tenyente "Amir Hossein Shahraki" ay nasawi bilang martir.
Ang mga armadong masasamang-loob ay hinahabol ng pulisya, at kasalukuyang isinasagawa ang plano para sa seguridad at kapayapaan sa paligid na lugar.
