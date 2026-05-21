Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Si Trump ay unti-unting nawawalan ng pinakamahalagang grupo ng populasyon na sumusuporta sa kanya.
Ayon sa isang ulat ng CNN:
Kung may isang grupo ng populasyon na naghatid kay Trump sa kapangyarihan, iyon ay ang mga puting botanteng walang kolehiyong digri; at ngayon, ang antas ng suporta ng mga taong ito kay Trump ay bumagsak mula 63 porsyento patungong 49 porsyento.
Ipinapakita ng datos na ang ekonomiya ay may malaking bahagi sa pagbaba ng popularidad na ito; 56 porsyento ng mga miyembro ng grupong ito ng populasyon sa bagong survey ng CNN ay nagsasabing ang mga patakaran ni Trump ay nagpalala sa kalagayang ekonomiko ng bansa.
67 porsyento naman sa kanila ang nagsasabing ang digmaan sa Iran ay may negatibong epekto sa kanilang kalagayang pinansyal.
