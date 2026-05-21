Balitang ABNA24:- Ang direktor na Espanyol na nagwagi ng Oscar: Si Trump ay isang halimaw.
Sa isang press conference para sa kanyang bagong pelikulang "Mapait na Pasko," tinawag ni Pedro Almodóvar sina Trump at Netanyahu na mga halimaw at sinabi na ang mga Europeo ay dapat magkaisa upang harapin sila.
Ang direktor na Espanyol na ito, na nagwagi ng Oscar para sa Pinakamahusay na Pelikulang Bilingual para sa kanyang pelikulang "Lahat Tungkol sa Aking Ina" noong 1999, ay kasalukuyang nakikilahok sa kategoryang kompetisyon ng ika-79 na Cannes Film Festival kasama ang "Mapait na Pasko."
