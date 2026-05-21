Video| Senyas mula sa Tehran sa Roundtable ng Al Jazeera: Ang Deadlin ni Trump ay Isang Pagkakataon para sa Pagpapalakas ng Lakas at Panghuling Pagha

Balitang ABNA24:-
Balitang ABNA24:- Senyas mula sa Tehran sa Roundtable ng Al Jazeera: Ang Deadlin ni Trump ay Isang Pagkakataon para sa Pagpapalakas ng Lakas at Panghuling Paghahanda para sa Digmaan.
Si Hassan Ahmadian sa roundtable ng Al Jazeera:
Ang Iran ay hindi tinitingnan ang deadlin ni Trump bilang isang diplomatikong pagkakataon, kundi bilang "isang paghinga upang magpalakas" at panghuling paghahanda para sa digmaan
Sa mga antas ng pagdedesisyon ng Iran, ang pag-asa para sa pakikipag-usap sa Amerika ay bumaba sa pinakamababang antas nito mula pa noong ilang linggo na ang nakalipas
Ang aking pagtataya ay mayroong isang uri ng "pagpapalaki" sa kakayahan ng sarili at "pagmamaliit" sa kakayahan ng Iran sa Amerika, na hindi umaayon sa realidad ng labanan.
