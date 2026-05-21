Video| Sandali ng Paglipat ng Kumander ng Ika-401 Brigada ng Hukbo ng Rehimeng Zionist sa Ospital

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Sandali ng Paglipat ng Kumander ng Ika-401 Brigada ng Hukbo ng Rehimeng Zionist sa Ospital.
Iniulat ng Hebrew Channel 14 na ang kumander ng Ika-401 Brigada ay sumailalim sa operasyon sa ulo at nananatili pa rin sa pagkawala ng malay.
Ang drone ng Hezbollah ay tinarget ang silid na kinaroroonan ng kumander ng Ika-401 Brigada sa katimugang Lebanon at pinatakbo ito mula sa layong 15 hanggang 20 kilometro.
...........
328
Your Comment