Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Pagkagulat ng mga Zionist sa Tumpak na Field Monitoring ng Hezbollah.
Inihayag ng mga Hebrew media na ang explosive quadcopter ng Hezbollah, sa pamamagitan ng pagmaniobra at pagtagos sa proteksyon ng bintana, ay tumama sa isang bahay sa timog Lebanon kung saan nagkanlong ang kumander ng ika-401 Brigada at ilang sundalong Zionist.
Iniulat ng Israel Channel 14 na sa pag-atakeng ito ng drone ng Hezbollah na naganap kahapon sa nayon ng Debel sa Lebanon, si Koronel Meir Biederman, kumander ng ika-401 Brigada ng hukbo, ay nasugatan kasama ang walo pang ibang sundalo.
Inilarawan ng naturang media ang sugat ni Biederman bilang mapanganib, at idinagdag na sumailalim siya sa operasyon sa ulo at nananatili pa rin sa pagkawala ng malay, at ang kanyang asawa ay nabatid lamang ngayong umaga tungkol sa kanyang kalagayan.
