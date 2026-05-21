Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) - Balitang ABNA24:Reaksyon ng Punong Ministro ng Espanya sa Pananakit sa Karaban
Ang mga ipinaskil na larawan ng ministrong Israeli na si Ben Gvir na nagpapahiya sa mga miyembro ng international fleet na sumusuporta sa Gaza ay hindi katanggap-tanggap.
Hindi namin papayagan ang masamang pagtrato ng sinuman sa aming mga mamamayan.
Noong Setyembre, ipinahayag ko ang pagbabawal sa ministrong ito ng gobyerno ng Israel na makapasok sa aming teritoryo; sa ngayon, sa Brussels, seryoso at agaran naming itong sinusundan upang ang mga parusang ito ay lumawak sa buong antas ng European Union.
