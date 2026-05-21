Reaksyon ng Punong Ministro ng Espanya sa Pananakit sa Karaban.

21 Mayo 2026 - 12:31
News ID: 1817192
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) - Balitang ABNA24:

Ang mga ipinaskil na larawan ng ministrong Israeli na si Ben Gvir na nagpapahiya sa mga miyembro ng international fleet na sumusuporta sa Gaza ay hindi katanggap-tanggap.

Hindi namin papayagan ang masamang pagtrato ng sinuman sa aming mga mamamayan.

Noong Setyembre, ipinahayag ko ang pagbabawal sa ministrong ito ng gobyerno ng Israel na makapasok sa aming teritoryo; sa ngayon, sa Brussels, seryoso at agaran naming itong sinusundan upang ang mga parusang ito ay lumawak sa buong antas ng European Union.

