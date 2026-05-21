Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) - Balitang ABNA24:Pinuna ng Europa ang Nakakainsultong Pag-uugali ng Rehimeng Zionist laban sa mga Tagasuporta ng Palestina
Tinawag ng European Commission na hindi katanggap-tanggap ang nakakainsultong pag-uugali ng rehimeng Zionist laban sa mga aktibistang tagasuporta ng Palestina sa international fleet na Al-Sumoud, at hiniling na pangalagaan ang kanilang dangal.
Si Anwar El-Anouni, tagapagsalita ng European Commission, ay sumulat Miyerkules ng gabi sa social network na X: Ang pag-uugali sa mga aktibista ng fleet na ito sa isang video na inilathala ni Itamar Ben-Gvir, ministro ng panloob na seguridad ng Israel, ay lubos na hindi katanggap-tanggap.
Paalala: Ang Espanya, Ireland, Pransya, Britanya, Belhika, Netherlands, Italya, Eslobenya, Gresya, Polonya, Portugal, Canada, Austria, at Switzerland ay kabilang sa mga Kanluraning bansa na mariing kinondena ang hakbang na ito.
