Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) - Balitang ABNA24: Kallas: Ang pag-uugali ng Israel sa mga aktibista ng fleet na Al-Sumoud ay nakakainsulto at mali Tinawag ni Kaja Kallas, responsable sa patakarang panlabas ng European Union, ang pag-uugali ng rehimeng Zionist laban sa mga aktibista ng international fleet na Al-Sumoud bilang "nakakainsulto at mali". Ayon sa Reuters, sinabi ni Kallas sa isang pahayag Miyerkules ng gabi: Ang pag-uugali sa mga aktibista ng international fleet na Al-Sumoud, na kinabibilangan ng mga mamamayan ng European Union, ay nakakainsulto at mali. Tinawag din niyang hindi angkop ang hakbang ni Itamar Ben-Gvir, ministro ng panloob na seguridad ng rehimeng Zionist, sa paglabas ng video ng pagdakip sa mga aktibistang ito. .......... 328
21 Mayo 2026 - 12:37
