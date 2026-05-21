Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Pag-amin ng mga Siyonistang Opisyal: Wala kaming kakayahang harapin ang mga drone ng Hezbollah, kaya binobomba namin ang mga nayon
Ayon sa mga mapagkukunang Hebreo, iniulat ng mga opisyal ng rehimeng Siyonista na nasa mga labanan sa timog Lebanon ang kanilang kawalan ng kakayahan na harapin ang mga drone ng Hezbollah.
Ayon sa isinulat ng Walla, ang pagtukoy sa mga drone na ito ay nahaharap sa seryosong hamon, at samantala, isinulat din ng Haaretz batay sa mga opisyal sa larangan: "Hindi namin nauunawaan ang estratehiya ng mga kumander; ang aming pangunahing misyon ay ang pagsira ng mga bahay sa mga nayon ng Lebanon."
Ipinakikita ng mga ulat ang pagdami ng bilang ng mga nasugatan dulot ng mga pag-atake ng drone at ang paglikha ng atmospera ng pagkabigo sa hanay ng mga puwersang Siyonista. Gayundin ayon sa mga mapagkukunang ito, ang mga paghihigpit na ipinatupad ni Trump sa pagbomba sa Beirut at Beqaa ay naging sanhi upang ituon ng mga Siyonista ang kanilang galit sa mga nayon.
