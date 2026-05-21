Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Gebran Bassil: Ang Sandata ng Paglaban ay Isa sa mga Haligi ng Kapangyarihan ng Lebanon
Pinuno ng Malayang Pambansang Kilusan ng Lebanon:
Ang sandata ng Hezbollah ay isa sa mga haligi ng kapangyarihan ng Lebanon at hindi dapat ipagkalakalan ng mura at walang sapat na suporta.
Bilang isang Kristiyanong kilusan, tinatanggihan namin ang anumang matindi at ekstremistang pahayag laban sa katawan at kapaligirang sumusuporta sa paglaban, at sa panahon ng digmaan, hindi namin hahayaang makapasok ang panawagan sa pagkakabaha-bahagi sa lipunan ng Lebanon.
Ang paglaban ay dapat magkaroon ng suporta mula sa isang malawak at pambansang kapaligiran; dahil ang aming patakaran ay nakabatay na hindi dapat ihiwalay ang Hezbollah, at hindi rin namin hahayaang ito ay mapahina o masira.
