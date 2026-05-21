Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Jeffrey Sachs: Ang solusyon sa krisis sa Iran ay simple; umalis ang Amerika sa rehiyon Amerikanong teorista:
Gusto ng Amerika ng mga konsesyon na hindi makatwiran, at hindi maniniwala ang Iran na kung magbibigay ito ng konsesyon ay hindi na ito muling magiging target ng pag-atake.
Dapat alisin ni Trump ang hukbong-dagat ng Amerika mula sa rehiyon, wakasan ang blockade, at itigil ang operasyong militar. Ang digmaang ito ay parehong krimen at malaking estratehikong pagkakamali.
Kung muling atakihin ng Amerika ang Iran, ito ay magiging isang kalamidad. Ang pagpapalala ng digmaan ay magdudulot lamang ng mabilis na pagkasira ng Gitnang Silangan, dahil ilang beses nang ipinahayag ng Iran na maghihiganti ito.
