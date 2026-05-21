Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Bin Farhan: Sabik na hinihintay ng Saudi Arabia ang tugon ng Iran sa mga usapan
Si Faisal bin Farhan, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Saudi Arabia, ay nagpahayag sa isang mensahe sa social network na X na pinasasalamatan ng Saudi Arabia ang desisyon ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, na bigyan ng pagkakataon ang diplomasya upang makamit ang isang katanggap-tanggap na kasunduan upang wakasan ang digmaan.
Nagpasalamat din nang lubos ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Saudi Arabia sa patuloy na pagsisikap ng Pakistan bilang tagapamagitan sa bagay na ito.
