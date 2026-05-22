Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Ministeryo ng Kalusugan ng Gaza: Ang mga ospital sa Gaza ay nahaharap sa matinding kakulangan ng oxygen
Dr. Ziad Al-Masri, consultant sa pediatrics at newborns sa Ministeryo ng Kalusugan ng Gaza:
Ang digmaang henonisyo sa Gaza ay nagkaroon ng kalamidad na epekto sa kakayahan ng mga ospital na magbigay ng oxygen sa mga premature at bagong silang na sanggol.
Ang consultant sa pediatrics at newborns sa Ministeryo ng Kalusugan ng Gaza ay nagsabi: Ang Al-Hilo Hospital ay tumatanggap ng humigit-kumulang 14 na premature at bagong silang na sanggol araw-araw.
