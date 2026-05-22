Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-Bagong estratehiya ng Iran upang mapawalang-bisa ang blockade ng Amerika: paggamit ng mga lumang oil tanker para sa floating storage
Inilahad ng pahayagang Financial Times sa isang ulat:
Ang Tehran ay gumamit ng floating storage method upang ipagpatuloy ang produksyon ng langis nito, at ginagamit ang mga lumang oil tanker na naka-angkla sa Golpo Persiko para sa imbakan ng langis.
Sa kasalukuyan, mayroong humigit-kumulang 39 na oil tanker na nagdadala ng langis at petrochemical products ng Iran na nakaposisyon sa Golpo Persiko, at isang malaking pagtitipon ng mga barkong ito ang makikita malapit sa export terminal ng Kharg Island.
..........
328
Your Comment