Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24:-
Sa digmaan sa Iran, 42 American military aircraft ang binaril o nasira
Inilahad ng The Hill sa isang ulat:
Ipinapakita ng ulat ng Congressional Research Service na kabilang sa mga pinsala ng digmaan sa Iran ang pangalan ng apat na F-15 fighter, isang F-35 fighter, isang A-10 close air support aircraft, pitong tanker aircraft, isang AWACS, dalawang MC-130 special operations aircraft, isang rescue helicopter, 24 MQ-9 drone, at isang MQ-4C Triton drone.
..........
328
Your Comment