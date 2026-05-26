Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Ang American-Saudi copy ng Shahed 136 ay gagawin na.
Dalawang kompanyang nakabase sa Amerika at Saudi Arabia ay nagbabalak na simulan ang produksyon ng mga suicide drone na hango sa Iranian Shahed 136 drones sa pamamagitan ng pagtatayo ng pabrika malapit sa Riyadh.
Ang drone na ito na may pangalang "Sky Wasp," na gagawin ng American company na Vector Defense at Saudi company na SR2 Defense, ay inaasahang magkakaroon ng kakayahang tamaan ang mga target hanggang 1,500 kilometro ang layo.
Ang Shahed 136 drone ay naging modelo para sa paggawa ng mura at epektibong armas sa ilang kontinente sa loob ng maraming taon, at ilang bansa noon pa man ay gumawa na ng mga katulad na drone na hango sa drone na ito.
