Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Moktada al-Sadr kay Ambassador ng Britanya: Kayo ang Nagdala sa Mapangwasak na Saddam
Moktada al-Sadr:
Nabalitaan ko na ang Ambassador ng Britanya ay nag-aangkin na sila ang nagbigay ng pamamahala sa mga Shia ng Iraq; ang pahayag na ito ay nagdulot sa akin ng galit at kalungkutan.
Ang London ay palaging naging isang mainam na lugar para sa mga Ba'athist, mga impluwensyal, at maging sa mga kaaway ng relihiyon, sekta, at bansa, at ito ay patuloy na gayon.
Nakalimutan niyo ba kung sino ang nagluklok sa mapangwasak na diktador ng Iraq, si Saddam, sa kapangyarihan? Kayo ang nagdala sa kanya.
Binigyang-diin ni Moktada al-Sadr na ang mga Shia ay hindi kailanman kabilang sa mga grupong yumukod sa Britanya, at sinabi: "Hindi kami mula sa kanila at hindi kami magiging kailanman; hindi sa mundong ito at hindi sa kabilang buhay."
