Ipinagbago ng Digmaan ang Laban sa Persian Gulf; Alam ng Rehiyon na Nagwagi ang Iran
Sa isang ulat ng “Foreign Policy,” binanggit na ang Iran, sa pinakamasakit na paraan, ay ipinamalas ang limitasyon ng “deterrence” ng Amerika sa pagprotekta sa mga kaalyado nito sa rehiyon ng Persian Gulf.
Para sa isang bansang dumaan sa mga dekadang parusa at ang badyet ng depensa nito ay isang maliit na bahagi lamang ng ginagastos ng Amerika sa loob ng isang taon sa rehiyon, hindi ito maituturing na simpleng tagumpay—kundi palatandaan ito ng estratehikong katatagan na tiyak na hindi ipapalimot sa mga kapitbahay ng Iran.
Matapos ang mga pag-atake noong ika-28 ng Pebrero ng Estados Unidos at Israel, nakita ng mga bansang nasa Persian Gulf ang kanilang sarili na posibleng target ng mga misayl mula sa Iran. Ang mensahe ng Tehran ay malinaw: ang pagiging malapit sa kapangyarihan ng Amerika ay hindi magiging proteksiyon—kundi magiging dahilan upang maging isang target.
