Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kontrobersiya sa Paglaya ng mga Nang-agaw sa mga Kabataang Babae sa Inglatera
Ang pagpapalaya sa dalawang lalaking nang-agaw na umaabuso sa dalawang 14 at 15 taong gulang na babae ay nagdulot ng pagkabigla sa opinyon ng publiko sa Britanya.
Bagaman inaasahan ng publiko ang pinakamabigat na parusa para sa mga akusado, pinahintulutan sila ng hukom na umuwi nang hindi nagsisilbi ng anumang sentensya sa kulungan.
Ang hatol na ito ay napakabigla na maging ang Punong Ministro ng Britanya ay napilitang tumugon.
Dahil sa walang-kaparis na panggigipit mula sa media at malawakang protesta, napilitan ang Attorney General na isumite ang kaso sa Court of Appeal.
.......
328
Your Comment