Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan-: Balitang ABNA24 :- Ang pagdiriwang ng Eid al-Adha sa iba’t ibang panig ng mundo…
Mula sa maringal na mga hanay ng mananampalataya sa Makkah al-Mukarramah hanggang sa mga lansangan ng New York, England, Kazakhstan, Kashmir, Somalia, at Canada; milyun-milyong Muslim sa buong mundo ang nagdiwang ng Eid al-Adha sa pamamagitan ng pagdarasal ng Eid at pagtupad sa tradisyon ng pag-aalay (qurbani).
Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng pagkakaisa, pananampalataya, at kadakilaan ng pamayanang Muslim sa iba’t ibang bahagi ng mundo.
