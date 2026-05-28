Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-28 taon matapos ang nuclear test ng Pakistan; ang subkontinente ng India ay nananatili pa rin sa ilalim ng anino ng banta ng nuclear confrontation
Ngayon ay ipinagdiriwang ng mga Pakistani ang ika-28 anibersaryo ng kanilang nuclear test, samantalang ang rehiyon ng subkontinente ng India, walong dekada matapos itong maging nuclear-capable, ay nananatili pa rin sa ilalim ng anino ng banta ng paghaharap. Ang limitadong digmaan noong nakaraang taon sa pagitan ng mga nuclear rival sa Timog Asya ay muling nagpakita na ang hindi mapayapang paglutas ng mga matagal nang alitan ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa balanse ng seguridad sa rehiyon at sa pandaigdigang kapayapaan.
28 taon na ang nakalilipas sa araw na ito (Mayo 28, 1998), ginawa ng Pakistan ang una nitong matagumpay na nuclear test, bilang kauna-unahang Muslim na bansa na pumasa sa listahan ng mga bansang nagtataglay ng sandatang nuklear, at pumuwesto sa listahang ito pagkatapos ng India.
..........
328
Your Comment