Sistematikong pag-target ng Zionist regime sa medical at rescue personnel sa Lebanon
Ayon sa datos ng Ministry of Health ng Lebanon, mula nang magsimula ang mga labanan noong Marso 2, 2026 hanggang sa kasalukuyan, 125 medical at rescue personnel ang na-martir, at 155 rescue team ang direktang tinarget ng mga pag-atake; mga pag-atake na nagresulta sa pagkawasak ng 158 ambulansya at dose-dosenang medical centers at ospital.
Inilalarawan ng Lebanese rescue workers ang mga pagkilos na ito bilang bahagi ng isang sinadyang estratehiya upang paralisahin ang rescue operations at lumikha ng "fiery no-go zone." Sa kabila ng patuloy na pag-atake at pagpapatupad ng "second strike" tactic laban sa rescue forces, patuloy pa ring gumagana ang civil defense teams sa mga lugar na nasa ilalim ng apoy sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang operational methods at pagdodokumento ng mga pag-atakeng ito upang iharap sa international bodies.
