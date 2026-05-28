Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Naglaan ang Saudi Arabia ng 150 milyong dolyar na halaga ng produktong petrolyo para sa kuryente ng Yemen
Inihayag ng Saudi Arabia na magbibigay ito ng bagong support package na nagkakahalaga ng 150 milyong dolyar sa anyo ng mga produktong petrolyo sa pamahalaan ng Yemen upang matugunan ang pangangailangan ng mga power plant ng bansa.
Si Mohammed Al Jaber, ambassador ng Saudi Arabia sa Yemen, ay nag-post sa network na "X" na ang tulong na ito ay inaprubahan sa pamamagitan ng pagsisikap ni Khalid bin Salman Al Saud, Ministro ng Depensa ng Saudi Arabia, at sa pamamagitan ng "Saudi Program para sa Pag-unlad at Rekonstruksyon ng Yemen."
Ayon kay Al Jaber, ang agarang tulong na ito ay kinabibilangan ng pagbibigay ng diesel at fuel oil upang paandarin ang mga power plant sa iba't ibang lalawigan ng Yemen, at ang layunin nito ay upang mabawasan ang krisis sa kuryente, lalo na sa mga kondisyon ng matinding pagtaas ng temperatura sa tag-init.
