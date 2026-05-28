Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Israel sa pananaw ng mga gumagamit bilang pinakamalaking banta laban sa kalayaan sa Amerika
Si "Thomas Massie," isang Republikong kinatawan ng Kongreso ng Amerika, ay nagtanong sa isang online survey kahapon sa mga gumagamit: "Ano ang pinakamalaking banta laban sa kalayaan sa Amerika?"
Batay sa inilabas na mga resulta, 85.9 porsyento ng mahigit 32,000 kalahok sa survey na ito ang pumili sa opsyong "Israel" bilang pinakamalaking banta laban sa kalayaan sa Amerika.
Ang kinatawan ng Kongresong ito ay paulit-ulit na sumalungat sa nagdaang mga buwan sa digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran at sa walang pasubaling suporta ng Washington sa Tel Aviv.
..........
328
Your Comment