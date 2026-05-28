Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ulat ng NBC tungkol sa military deadlock ni Trump; bakit ang muling pagsisimula ng digmaan sa Iran ay komplikado at mahirap?
Iniulat ng NBC na, ayon sa mga mapagkukunan na may alam, kung magpasya si Trump na muling simulan ang digmaan laban sa Iran, ang Pentagon ay nahaharap sa isang listahan ng mga karagdagang target na napakahirap at komplikadong sirain. Salungat sa pag-aangkin ng administrasyong Trump na nawasak na ang military capacity ng Iran, ipinapakita ng mga pagtatasa na ang defensive structure ng Iran ay sumailalim sa pangunahing pagbabago kumpara sa mga unang yugto ng labanan na nakatuon sa mga permanenteng pasilidad.
Ang ugat ng komplikasyong ito ay nakasalalay sa pagbabago ng estratehiya ng Iran sa panahon ng tigil-putukan; dahil ang malaking bahagi ng military assets, bala, at pwersa ay inilipat sa mas malalim na bahagi ng lupain, o patuloy na gumagalaw at nagkakalat (tulad ng mga misayl at launcher) at nagsasagawa ng panlilinlang gamit ang mga decoy. Ang mabilis na adaptasyong ito ay epektibong nag-alis sa kabilang panig ng kakayahang magsubaybay at tumarget nang may katumpakan.
