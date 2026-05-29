Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :- Video| Mga kondisyon ng US Treasury Secretary para sa pagtanggal ng mga parusa laban sa Iran.
Si Scott Bessent, Treasury Secretary ng US government, ay nagbanggit ng kanyang mga kondisyon bilang tugon sa tanong ng isang mamamahayag kung ang pagtanggal ng mga parusa laban sa Iran ay nasa mesa ng usapan.
Bilang sagot sa tanong na ito, sinabi niya: "Wala sa mesa ang anumang bagay hangga't hindi natin nakikita ang pagbubukas ng Strait of Hormuz, ang pagsang-ayon ng mga Iranian na ibigay ang enriched uranium, at ang kanilang kawalan ng kakayahan na magkaroon ng sandatang nukleyar."
..........
328
Your Comment