Video|Amerikanong beterano: Pagkamatay ng aking ina, hindi pa ako umiyak nang ganito gaya ng pag-iyak ko sa Minab

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Amerikanong beterano: Pagkamatay ng aking ina, hindi pa ako umiyak nang ganito gaya ng pag-iyak ko sa Minab.
Kenneth O'Keefe, Amerikanong beterano:
Kinailangan kong pumunta sa Iran upang magsalita sa ngalan ng marangal na mamamayan ng Amerika at ipahayag ang aking matinding kalungkutan, kahihiyan, at galit tungkol sa digmaan. Dahil sa ginawa ng aming kinatawan, ang Pangulo ng Estados Unidos.
Mula nang mamatay ang aking ina 12 taon na ang nakalilipas, hindi ako umiyak nang ganito kagaya ng pag-iyak ko sa Minab. Nang pumunta ako sa bawat isa sa mga libingang iyon sa Minab at tumingin sa mga mata ng bawat isa sa mga batang iyon, humagulgol ako na parang isang bata.
Nais kong si Donald Trump ay bitayin sa pamamagitan ng lubid hanggang sa mamatay alinsunod sa konstitusyon ng Estados Unidos. Ang lalaking iyon ay isang pasyenteng pedophile. Isa siyang traydor.
