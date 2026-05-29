Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinuno ng Australian think tank: Ang Strait of Hormuz ay nasa loob ng teritoryal na tubig ng Iran at Oman.
Tinanggihan ni Tim Anderson, pinuno ng Center for Anti-Hegemonic Studies, ang pag-aangkin ni Donald Trump na ang Strait of Hormuz ay internasyonal, at sinabi na ang estratehikong daluyan na ito ay ganap na nasa loob ng teritoryal na tubig ng Iran at Oman.
Binigyang-diin niya na ayon sa internasyonal na kaugalian, pinahihintulutan ng Iran ang pagdaan ng mga hindi labanang barko, at nililimitahan lamang nito ang paggalaw ng mga sasakyang pandagat na may kaugnayan sa kanyang mga kaaway.
..........
328
Your Comment