Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-atake ng hangin ng Israel sa Church of Mar George sa Lebanon.
Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ang pag-atake ng hangin ng Zionist regime sa Church of "Mar George" sa bayan ng "Marjayoun" sa timog Lebanon.
Mas maaga, kumalat ang mga larawan ng isang sundalong Israeli na nang-insulto sa imahen ng Birheng Maria sa timog Lebanon.
Sa lumabas na larawan, makikita ang isang sundalong Zionist na nagsusupot ng sigarilyo sa bibig ng estatwa ng Birheng Maria, isang gawaing nagdulot ng malawakang galit sa mga Kristiyano sa timog Lebanon.
..........
328
Your Comment