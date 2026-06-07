Video| Populasyon; isang estratehikong yaman para sa pag-unlad at kapangyarihan ng mga lipunan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Populasyon; isang estratehikong yaman para sa pag-unlad at kapangyarihan ng mga lipunan.
Sa mga relihiyosong aral, binibigyang-diin ang kasal at pagtaas ng populasyon; isang bagay na nangangailangan ng tamang pagbuo ng kultura sa lipunan.
Ang populasyon ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang salik ng kapangyarihan at sigla ng bawat bansa, at ang pagtaas nito ay nagpapalaki sa human resources at mahuhusay na manggagawa. Kaya, ang pagbibigay pansin sa isyung ito ay maaaring maglatag ng pundasyon para sa pag-unlad at pag-angat ng lipunan.
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