Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Gabi ng pagkakaisa ng mga tao ng India sa bansa ng Iran.
Ang pagtitipon ng mga Indian na naninirahan sa Qom na may pamagat na "Gabi ng pagkakaisa ng mga tao ng India sa bansa ng Iran" ay ginanap noong gabi ng Sabado sa Mofid Square sa Qom.
Sa seremonyang ito, ang mga naroroon, habang muling nagpapatibay ng katapatan sa Kataas-taasang Lider na si Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei, ay nagpahayag ng kanilang suporta sa sistema ng Islamic Republic at sa bansa ng Iran.
Photographer: Hamid Abedi
#Pagmamahal_Na_Walang_Hangganan
Qom – Mga ahensya ng balita ng Iran (Hunyo 7, 2026) – Isang grupo ng mga Indian na residente sa Qom, noong gabi ng Sabado, sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang pagtitipon na may pamagat na "Gabi ng pagkakaisa ng mga tao ng India sa bansa ng Iran" sa Mofid Square sa Qom, ay nagpahayag ng kanilang pagkakaisa at matatag na suporta sa sistema ng Islamic Republic ng Iran at sa bansa ng Iran. Ang mga kalahok sa seremonyang ito, sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga slogan na "Mamatay ang Amerika" at "Mamatay ang Israel," habang kinokondena ang ipinataw na digmaan laban sa Iran, ay muling nagpahayag ng katapatan sa Kataas-taasang Lider, Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei.
Ang pagtitipon na ito ay ginawa wala pang 24 oras matapos ilarawan ni Pope Leo XIV, pinuno ng mga Katoliko sa mundo, ang digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran bilang "hindi makatarungan." Ang mga Indian na naroroon sa seremonyang ito, na may dalang mga bandila ng Iran at India, ay nagbigay-diin sa matagal nang kultural at makasaysayang relasyon ng dalawang bansa at nagpahayag ng pag-asa para sa maliwanag na hinaharap ng relasyon ng Tehran-New Delhi sa kabila ng internasyonal na presyon. Ang hashtag na "Pagmamahal_Na_Walang_Hangganan" na naging trend sa cyberspace sa mga nagdaang araw ay nagkaroon ng malawak na epekto sa seremonyang ito. Photographer: Hamid Abedi
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