Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Panunuya ng isang Amerikanong user kay Trump: "Bakit binabaril pa rin ng Iran ang ating mga helicopter? Hindi ba nila alam na ang kanilang hukbo ay winasak na?".
Washington – Social media (Hunyo 10, 2026) – Ilang oras matapos ang opisyal na deklarasyon ng hukbo ng Amerika na isang Apache helicopter ang binaril ng Iran malapit sa Strait of Hormuz, isang Amerikanong user sa social network na X (dating Twitter) ay nag-post ng isang sarkastikong mensahe na kinutya ang mga nakaraang pag-aangkin ni Donald Trump tungkol sa "ganap na pagkawasak ng hukbo ng Iran."
Ang user na ito, sa muling pagpapalabas ng isang video ng sandali ng pagkasira ng Apache helicopter (na inilabas ng Iranian media), ay sumulat: "Sinabi sa atin ni Trump na ang hukbo ng Iran ay ganap na winasak! Kung gayon, bakit binabaril pa rin ng mga Iranian sundalong ito ang ating 14 milyong dolyar na helicopter? Hindi ba nila alam na sila ay nakatakdang matalo?" Ang post na ito, na hanggang ngayon ay nakatanggap ng higit 200,000 likes at 50,000 shares, ay sinalubong ng malawakang pagtanggap ng mga user at marami sa mga komento ay tumutukoy sa "mga hindi natupad na pangako" at "ang pagkakasalungatan sa pagitan ng mga pahayag ng gobyerno at mga katotohanan sa larangan."
Background: Pangako ni Trump na wasakin ang hukbo ng Iran
Si Donald Trump noong Pebrero 28, 2026, kasabay ng pagsisimula ng operasyon na tinatawag na "Epic Fury," sa isang press conference sa White House ay nag-claim: "Sa loob ng 72 oras, ang military infrastructure ng Iran ay ganap na masisira at ang kanilang hukbo ay hindi na magkakaroon ng kakayahang magbanta sa anumang bansa." Idiniin din niya sa isang panayam sa Fox News noong Marso 2, 2026 na "ang Aerospace Force ng IRGC at ang missile capability ng Iran ay ganap na nawasak at hindi na nila kayang magsagawa ng anumang operasyon."
Gayunpaman, mula sa petsang iyon hanggang sa kasalukuyan (higit 100 araw pagkatapos), ang sandatahang lakas ng Iran ay ilang beses na nakapagpabagsak ng mga drone at helicopter ng hukbo ng Amerika sa rehiyon. Sa nakalipas na 48 oras lamang, ang hukbo ng Iran ay nagtagumpay na wasakin ang isang Apache helicopter (Hunyo 8) at isang MQ-9 Reaper drone (Hunyo 10). Naniniwala ang mga military expert na ang malinaw na pagkakasalungatan sa pagitan ng mga pag-aangkin ni Trump at ng mataas na deterrent capability ng Iran ay nagpapahiwatig ng "malaking maling pagkalkula ng national security team ng White House at kawalan ng tamang pag-unawa sa lalim at lawak ng industriya ng depensa ng Iran."
Reaksyon ng mga user sa nakakatawang post; ang "Winasak na Hukbo" ay naging isang virtual trend
Pagkatapos ng paglabas ng post na ito, ang hashtag na "Winasak_na_Hukbo" ay naging trend sa mga Amerikanong user sa cyberspace at marami, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga larawan at video ng mga mabilisang sasakyang pandagat, missile system, at drone equipment ng Iran, ay kinutya si Trump.
Sumulat ang isa pang user: "Sinabi ni Trump 100 araw na ang nakalipas na 72 oras ay sapat na upang wasakin ang hukbo ng Iran. Ngayon kami ay 100 araw na sa digmaan at sila ay patuloy pa rin sa pagpabagsak ng aming mga pinaka-advanced na kagamitan." Sumulat naman ang isa pang user, na may pang-uuyam sa "military analysis team ng White House": "Siguro dapat nating sabihin sa Iran na ang kanilang hukbo ay winasak na upang malaman nila at hindi na tayo atakihin!"
Katahimikan ng White House at Pentagon sa harap ng alon ng mga pamumuna
Habang ang alon ng virtual na panunuya ng mga user laban kay Trump ay lumalaganap, ang White House at Pentagon ay hindi pa tumugon sa mga post na ito. Gayunpaman, sinubukan ni Mike Johnson, Republican Speaker ng US House of Representatives, noong Martes ng gabi sa harap ng mga mamamahayag na mag-claim na "ang aming mga pag-atake laban sa Iran ay target at matagumpay at lubhang nagpahina sa hukbo ng Iran." Gayunpaman, ang pagpapalabas ng mga larawan ng pagkasira ng Apache helicopter at MQ-9 drone ng Iranian media ay naglalagay sa opisyal na salaysay ng Washington sa seryosong pagdududa.
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