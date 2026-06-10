Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Israeli media: Ang estratehiya ni Netanyahu sa pagharap sa Iran ay ganap na nabigo.
Sa pagbanggit ng pagkabigo ng estratehiya ng rehimeng ito sa pagharap sa Iran, isinulat ng media ng Zionist regime na ang kasalukuyang kalagayan ay hahantong sa mas malaking hamon para sa rehimeng Israel.
Isinulat ng pahayagang "Israel Hayom" ng Zionist: Ang Israel ay ganap na natalo at ang estratehiya ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng rehimeng ito, sa pagharap sa Iran ay bumagsak.
Sinasakop na Jerusalem – Israel Hayom (Hunyo 10, 2026) – Ang pahayagang "Israel Hayom" sa isang ulat na isinulat ni Yoav Limor, nangungunang analyst sa security at diplomatikong usapin, ay tahasang ipinahayag na ang estratehiya ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, patungo sa Iran ay "ganap na nabigo at bumagsak." Ang pahayagang ito, na dati ay kilala bilang isa sa mga pangunahing tagasuporta ni Netanyahu, ay sumulat nang walang precedente: "Ang Israel sa kasalukuyan ay ganap na natalo sa Iran at anumang pagsisikap na ayusin ang pagkatalo na ito ay hahantong sa mas malaking hamon sa pambansang seguridad ng rehimeng ito."
Pagsusuri ng pahayagan: Apat na pangunahing aspeto ng pagkabigo ng estratehiya ni Netanyahu
Ang "Israel Hayom" sa ulat na ito ay tumukoy sa apat na pangunahing aspeto ng pagkabigo ng estratehiya ni Netanyahu sa nakalipas na 100 araw:
1. Pagkabigo sa pagsira ng missile capability ng Iran: Si Netanyahu sa simula ng digmaan (Pebrero 28, 2026) ay nangako na sa loob ng 72 oras, ang missile at drone capability ng Iran ay ganap na masisira. Ngunit pagkatapos ng higit 100 araw, hindi lamang pinanatili ng Iran ang kakayahan nito, kundi sa pamamagitan ng pagbaril sa Apache helicopter at MQ-9 drone ng Amerika at pagpapaputok ng dose-dosenang ballistic missiles sa kalaliman ng sinasakop na lupain (kabilang ang Ramat David Air Base at Beit Shemesh missile development center), ay "pinataas ang deterrent power nito."
2. Pagkabigo sa paghihiwalay ng Iran sa rehiyon: Sinubukan ni Netanyahu na lumikha ng isang rehiyonal na koalisyon sa partisipasyon ng mga Arabong bansa upang ilagay ang Iran sa diplomatiko at military na pagkubkob. Ngunit ang estratehiyang ito ay nabigo at ang mga Arabong gobyerno kabilang ang Saudi Arabia at UAE ay tumanggi sa military cooperation sa Israel upang salakayin ang Iran at ang ilan ay muling itinatag ang kanilang relasyon sa Tehran.
3. Pagkabigo sa pagpigil sa koordinasyon sa pagitan ng axis of resistance: Ang kamakailang koordinadong operasyon sa pagitan ng Iran, Hezbollah ng Lebanon, at Yemen (na humantong sa pinagsamang missile attacks sa sinasakop na lupain at pagbabawal ng Israel sa maritime navigation sa Red Sea) ay nagpatunay na ang estratehiya ni Netanyahu ng "paghihiwalay ng mga larangan" ay ganap na nawasak. Pinatunayan ng Iran at mga kaalyado nito na maaari silang mag-ayos ng koordinado at komprehensibong pag-atake laban sa Israel anumang oras.
4. Pagkabigo sa pagpapanatili ng seguridad ng mga settler: Nangako si Netanyahu na sa pamamagitan ng pagsira sa Hezbollah, ibabalik niya ang seguridad ng mga settler sa hilagang sinasakop na Palestine. Ngunit pagkatapos ng 100 araw ng digmaan, hindi lamang humina ang Hezbollah, kundi nagawa nitong wasakin ang higit 30 Merkava tank at patayin ang daan-daang sundalong Israeli. Ang hilagang settler ay nananatili pa rin sa mga silungan at ang pangako ng pagbabalik sa kanilang mga tahanan ay "naging isang panaginip."
Pamumuna sa bilog ng mga tagapayo ni Netanyahu; "Sa halip na tunay na impormasyon, nagbigay sila ng kawalang-kabuluhang optimismo"
Sa ibang bahagi ng ulat nito, mahigpit na pinuna ng "Israel Hayom" ang bilog ng military at intelligence advisors ni Netanyahu at isinulat: "Sa buong 100 araw na ito, sa halip na magbigay ng tumpak at makatotohanang pagsusuri ng mga kakayahan ng Iran, nagbigay sila sa punong ministro ng walang laman na optimismo. Ang resulta ay ngayon ang Israel ay nasa isang posisyon laban sa Iran na hindi inaasahan ng sinuman."
Idiniin ng pahayagang ito na ang mga intelligence assessment ng Israel bago ang digmaan (na nag-claim na ang Iran ay mawawalan ng military capability sa loob ng isang buwan) ay "ganap na mali" at ang "malaking estratehikong pagkakamaling ito" ay naglalagay ngayon sa seguridad ng Israel sa pinakamalaking banta sa kasaysayan nito.
Reaksyon ni Netanyahu: "Tayo ay nananalo"
Sa harap ng hindi pa naganap na alon ng mga pamumuna na ito, sinubukan ni Benjamin Netanyahu noong Martes sa closed-door meeting ng Knesset Foreign Affairs and Defense Committee na ipagtanggol ang kanyang pagganap at sinabi: "Tayo ay nananalo sa digmaan at ang sitwasyon ay mas mabuti kaysa sa iniuulat ng media at mga analyst." Gayunpaman, sinabi ng mga mapagkukunang naroroon sa pagpupulong sa Hebrew media na "kahit ang mga kinatawan ng koalisyon ni Netanyahu ay hindi kumbinsido sa kanyang mga pahayag" at hiniling ang "agarang pagbabago ng military at diplomatikong estratehiya."
Political schism sa Israel; Yair Lapid: Dapat magbitiw si Netanyahu
Si Yair Lapid, pinuno ng oposisyon ng Israel at pinuno ng Yesh Atid party, ay sumulat din kaagad pagkatapos ng paglabas ng ulat na ito sa social network na X (dating Twitter): "Si Netanyahu at ang kanyang mga ministro ng gabinete ay nagdala sa Israel sa pinakamalaking security disaster sa kasaysayan. Huli na. Dapat siyang magbitiw kaagad." Hiniling din ni Lapid ang maagang halalan para sa "ganap na pagbabago ng diskarte sa harap ng rehiyonal na mga banta." Batay sa survey na inilathala ng Channel 12 Israel noong Hunyo 8, 2026, 78 porsyento ng mga mamamayang Israeli ang humihiling ng pagbibitiw ni Netanyahu at maagang halalan.
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