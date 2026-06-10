Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Iran ay hindi nagbibiro; salaysay ng isang British-Pakistani analyst tungkol sa deterrent power ng Tehrn.
Isang British-Pakistani political commentator at media activist, na binanggit ang kanyang mga pag-uusap sa mga Iranian official, ay nagpahayag: Ang depensibong estratehiya ng Iran ay nakabatay sa "pagpigil at katatagan" at isang malawakang pamumuhunan ang ginawa sa larangan ng multi-layered ballistic missiles at long-range drones.
Ayon sa kanya, ang Iran ay seryoso sa landas na ito at ang kanilang diskarte ay ganap na estratehiko at kalkulado, hindi slogan o pakitang-tao.
Binanggit din ng analyst na ito ang kalagayan ng parusa sa Iran at idinagdag: Sa kabila ng pinakamatinding parusa sa kasaysayan, ang Iran ay umuusbong bilang isang umuusbong na pandaigdigang manlalaro na maaaring hamunin ang hegemonya ng Kanluran sa ilang rehiyonal na equation.
London – British media (Hunyo 10, 2026) – Isang British-Pakistani political commentator, na kilala sa kanyang access sa diplomatiko at military sources sa Tehran, ay nagpahayag noong Miyerkules sa isang panayam sa Sky News na ang depensibong estratehiya ng Iran ay nakabatay sa "pagpigil at katatagan" at anumang ideya ng pagpapahina ng military capability ng bansang ito ay "isang malaking estratehikong pagkakamali."
Ang analyst na ito na hindi nagpakilala ay idiniin na ang Islamic Republic of Iran, taliwas sa mga pag-aangkin ng mga Amerikanong opisyal, "hindi lamang nawala ang missile at drone capability nito, kundi sa paggamit ng karanasan sa asymmetric wars, ginawa nito ang arsenal nito na mas moderno at mas matalino kaysa dati." Batay sa pinakabagong intelligence assessments ng mga ahensya ng Kanluran na nakuha ng analyst na ito, ang Iran ay mayroon pa ring mga 70 hanggang 75 porsyento ng mga mobile launch platform ng ballistic missiles at humigit-kumulang 70 porsyento ng kabuuang pre-war missile reserves nito.
Ballistic missiles at drones; mga kasangkapan ng estratehikong pagpigil ng Iran
Ayon sa analyst na ito, ang military strategy ng Iran ay dinisenyo sa tatlong pangunahing aspeto: mass production, mababang presyo, at decentralized production. Habang ang hukbo ng Amerika, upang harangin ang bawat Iranian drone, ay napipilitang gumamit ng mahal na Patriot at SM-6 missiles na may milyon-dolyar na halaga, bawat murang Iranian attack drone ay nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar; isang penomenon na tinutukoy ng mga military analyst bilang "pagpatay ng mga giraffe gamit ang talim."
"Napagtanto ng Iran na maaari nitong pilitin ang kaaway na gumastos ng bilyong dolyar sa maliit na halaga. Ito ay isang economic war para sa Amerika at mga kaalyado nito, hindi lamang isang military war." Binanggit din ng analyst na ito ang kamakailang ulat ng Washington Post na nagpapakita na ang Iran, sa kabila ng pinakamatinding parusa sa kasaysayan at 100 araw ng ganap na digmaan, ay nagawang muling itayo at ibalik ang access sa 30 missile site mula sa 33 site nito.
Economic resilience sa harap ng blockade; arkitektura na minamaliit ng Kanluran
Ang British-Pakistani analyst na ito, sa ibang bahagi ng kanyang pananalita, ay tumukoy sa kakayahang pang-ekonomiya ng Iran sa harap ng naval blockade ng Amerika at sinabi: "Taliwas sa paniniwala ng White House, ang mga lihim na pagtatasa ng CIA ay nagpapakita na ang Iran ay makakayanan ang ganap na naval blockade nang hindi bababa sa tatlo hanggang apat na buwan at ang agarang economic collapse ay hindi naghihintay dito." Ayon sa kanya, ang Tehran, sa pamamagitan ng paggamit ng mga taktika tulad ng paggamit ng mga naliligaw na tanker bilang floating storage tank, pagbabawas ng produksyon sa ilang mga field upang mapanatili ang presyon ng mga balon, at land smuggling ng langis sa ruta ng Central Asia sa pamamagitan ng tren at trak, ay nagawang bawasan ang tindi ng blockade.
Isang Amerikanong opisyal din sa isang panayam sa Washington Post ay umamin na "ang economic na kalagayan ng Iran ay hindi malapit sa sakuna na inilalarawan ng ilang opisyal ni Trump." Idiniin ng analyst na ito: "Ang Kanluran ay lubhang minamaliit ang kakayahan ng Iran sa katatagan at pagkamalikhain sa pag-iwas sa mga parusa. Ito ay isang bansa na nakaligtas sa 8 taon ng ipinataw na digmaan at may karanasan sa pamamahala ng bansa sa pinakamahirap na kalagayan."
Pag-usbong ng Iran bilang isang umuusbong na pandaigdigang manlalaro
Ang political commentator na ito, na binanggit ang rehiyonal na pag-unlad, ay nagsabi rin na ang kamakailang digmaan ay nagpakita na ang Iran ay hindi na "isang nakahiwalay at nasa ilalim ng presyon na manlalaro," kundi naging isang determinadong kapangyarihan sa pandaigdigang equation. Batay sa pagsusuri na ito, ang pagiging miyembro ng Iran sa mga kasunduan tulad ng BRICS at Shanghai Cooperation Organization (SCO) at ang lumalaking kooperasyon sa Tsina at Russia ay hinamon ang unipolar na istruktura ng Kanluran sa Gitnang Silangan.
"Ang nangyari sa nakalipas na 100 araw ay hindi isang hangganang labanan, kundi isang ganap na proxy war sa pagitan ng itinatag na kaayusan ng Kanluran at isang umuusbong na rehiyonal na kapangyarihan. At ang resulta ay ang Iran hindi lamang hindi natalo, kundi pinatibay ang posisyon nito bilang isang 'resilient civilization state' laban sa hegemonya ng Kanluran." Idiniin ng analyst na ito sa pagtatapos na ang patuloy na pagsisikap ng Kanluran na "i-isolate ang Iran" ay hindi na epektibo at isang bagong estratehiya na nakabatay sa "mutual deterrence" ay dapat palitan ang "regime change" na estratehiya.
Konklusyon: Bagong equation sa rehiyon
Ang salaysay na ito mula sa isang Western-Eastern analyst ay inilabas sa panahong kahapon (Hunyo 9), inangkin ng hukbo ng Amerika na sa mga "depensibong" pag-atake ay winasak nito ang mga target malapit sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, kaninang madaling-araw, sa pamamagitan ng pagwasak sa isang advanced na MQ-9 Reaper drone at pagpapaputok ng dose-dosenang ballistic missiles patungo sa mga military target ng kaaway, ipinakita ng Iran na pinanatili nito ang deterrent power nito. Tila ang equation ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan ay muling binigyang-kahulugan ng "katatagan ng Iran" at ang Kanluran ay napipilitang suriin nang radikal ang military at diplomatikong estratehiya nito upang harapin ang bagong katotohanang ito.
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