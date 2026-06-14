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Video| Unang sandali ng pag-atake ng Zionist regime sa isang gusali sa Dahiyeh ng Beirut.

14 Hunyo 2026 - 15:29
News ID: 1827080
Video| Unang sandali ng pag-atake ng Zionist regime sa isang gusali sa Dahiyeh ng Beirut.

Unang sandali ng pag-atake ng Zionist regime sa isang gusali sa Dahiyeh ng Beirut..

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Unang sandali ng pag-atake ng Zionist regime sa isang gusali sa Dahiyeh ng Beirut.

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