Video| Unang sandali ng pag-atake ng Zionist regime sa isang gusali sa Dahiyeh ng Beirut.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Unang sandali ng pag-atake ng Zionist regime sa isang gusali sa Dahiyeh ng Beirut.
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328
Unang sandali ng pag-atake ng Zionist regime sa isang gusali sa Dahiyeh ng Beirut..
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Unang sandali ng pag-atake ng Zionist regime sa isang gusali sa Dahiyeh ng Beirut.
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328
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