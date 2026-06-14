Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Argentinian seminary student: Ang mga gawa ni Martyr Motahhari ay nagpabuti sa aking landas ng pagkakakilala sa Islam.
Si Agustin Zovalios (Khalil), isang Argentinian na nagbalik-loob sa Islam at naging seminary student, sa gilid ng seremonya ng paglulunsad ng Spanish translation ng mga gawa ni Martyr Morteza Motahhari, ay nagsalita tungkol sa malalim na epekto ng mga ideya ng Iranian thinker na ito sa mga madla sa labas ng mundo ng Islam.
Binanggit niya ang kanyang personal na karanasan at idiniin na ang pagkakakilala sa mga gawa ni Martyr Motahhari ay may mahalagang papel sa kanyang pagkahilig sa Islam, at ang mga gawang ito ay may kakayahang tumawid sa heograpikal at kultural na mga hangganan.
Itinuring din ni Khalil ang pagsasalin ng mga gawa ni Martyr Motahhari sa wikang Espanyol bilang isang mabisang hakbang upang ipakilala ang mga aral ng Islam sa mga madla sa Latin America.
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