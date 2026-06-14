Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Lebanese media: Si Ali Daqduq, senior commander ng Hezbollah, ay target ng pag-atake ngayong araw sa Dahiyeh ng Beirut.
Iniulat ng ilang Lebanese media na sa pag-atake ngayong araw ng Zionist regime sa timog Dahiyeh ng Beirut, si Ali Daqduq (Abu Hussein Sajid) ay tinarget.
Si Daqduq ay itinuturing na isa sa mga matataas na kumander ng Hezbollah at dating representante ni Imad Mughniyeh, yumaong senior commander ng kilusang ito, at ang kanyang pangalan ay nasa listahan ng mga hinahanap ng Amerika sa loob ng maraming taon.
Beirut – Lebanese news agencies (Hunyo 14, 2026) – Iniulat ng Lebanese news sources ang pag-target kay Ali Mousa Daqduq (kilala bilang Abu Hussein Sajid), isa sa matataas at matagal nang kumander ng Hezbollah ng Lebanon, sa air strike ngayong (Linggo) ng Zionist regime sa timog Dahiyeh area ng Beirut.
Ilang oras na ang nakalipas, ang hukbo ng Zionist regime ay naglabas ng pahayag na nagpahayag na isang "Hezbollah command center" sa Dahiyeh area ng Beirut ang tinarget ng isang tumpak na pag-atake. Ayon sa hukbo ng Israel, ang center na ito ay ginagamit ng mga miyembro ng Hezbollah upang magplano ng mga pag-atake laban sa mga mamamayang Israeli at mga pwersa ng hukbo ng rehimeng ito sa timog Lebanon.
Ang pag-atakeng ito ay ginawa bilang tugon sa pagpapaputok ng ilang drone ng Hezbollah patungo sa hilagang sinasakop na Palestine sa mga unang oras ng araw na ito.
Ali Daqduq; isang kumander na may mahabang kasaysayan na hinahanap ng Amerika
Si Ali Mousa Daqduq ay isa sa mga matagal nang kumander ng Hezbollah na naging miyembro ng kilusang ito mula noong 1983. Dati siyang aktibo bilang kumander ng espesyal na yunit ng Hezbollah at pinuno ng security detail ng dating kalihim heneral ng kilusang ito, si Sayyed Hassan Nasrallah.
Si Daqduq ay inaresto ng mga pwersang Amerikano noong Enero 2007 sa Iraq. Siya ay inakusahan na, sa pakikipagtulungan ng Quds Force ng Iran, nagdisenyo at nagsagawa ng pag-atake sa base ng mga sundalong Amerikano sa Karbala; isang pag-atake na nagresulta sa pagkamatay ng 5 sundalong Amerikano. Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, una niyang nagpanggap na pipi at bingi, ngunit kalaunan ay inihayag niya sa ilalim ng interogasyon na ang pag-atakeng ito ay isinagawa na may direktang suporta at pagsasanay ng Quds Force ng Iran.
Noong Disyembre 2011, kasabay ng pag-alis ng mga pwersa nito mula sa Iraq, ibinalik ng Amerika si Daqduq sa gobyerno ng Iraq. Sa kabila ng garantiya ng Iraq na lilitisin siya, siya ay pinawalang-sala at pinalaya ng korte ng Iraq noong 2012; isang aksyon na sinamahan ng galit at matinding pamumula ng mga opisyal ng Amerika.
Papel ni Daqduq sa mga operasyon laban sa Israel
Pagkatapos ng kanyang pagpapalaya, bumalik si Daqduq sa hanay ng Hezbollah at nagpatuloy sa kanyang aktibidad. Inihayag ng hukbo ng Israel noong 2018 na si Daqduq ay may responsibilidad na lumikha ng mga observation post laban sa Israel sa teritoryo ng Syria. Noong 2019, iniulat din ng Israel ang pagkatuklas ng isang Hezbollah cell sa pamumuno ni Daqduq sa hangganang lungsod ng Golan sa Syria.
Kapansin-pansin na ang kanyang anak, si Hassan Ali Daqduq, ay pinatay din noong Disyembre 2023 sa isang Israeli air strike sa Syria.
Detalye ng pag-atake ngayong araw at kalagayan ni Daqduq
Kaninang madaling-araw, tinarget ng hukbo ng Israel ang "Ghubairi" area sa timog Dahiyeh ng Beirut, na ayon sa Lebanese sources ay nag-iwan ng isang patay at apat na sugatan. Iniulat ng Lebanese news sources na isa sa matataas na kumander ng Hezbollah ang target sa pag-atakeng ito, ngunit ang Hezbollah ay hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag tungkol dito at ang kalagayan ni Ali Daqduq ay hindi pa tiyak.
Ang pag-atakeng ito ay ginagawa sa sensitibong kalagayan ilang oras bago nito, si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay nag-ulat ng nalalapit na pagpirma ng kasunduan sa Iran. Naniniwala ang mga eksperto na sinusubukan ng Israel, sa pamamagitan ng mga pag-atakeng ito, na iparating ang mensahe nito tungkol sa mga probisyon ng posibleng kasunduan at hindi pagtanggap sa mga security commitment nito.
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