Video| Paglabas ng video ng drone attack ng Hezbollah sa isang armored personnel carrier ng Zionist regime sa timog Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paglabas ng video ng drone attack ng Hezbollah sa isang armored personnel carrier ng Zionist regime sa timog Lebanon.
Naglabas ang Hezbollah ng mga larawan ng operasyon na nagtarget ng isang armored personnel carrier ng hukbo ng Zionist regime sa bayan ng Ainatha sa timog Lebanon.
Batay sa video na ito, ang operasyong ito ay isinagawa gamit ang "Ababil" suicide drone at ang military armored personnel carrier ng hukbo ng Zionist ay direktang tinarget.
Beirut – Al-Manar network (Hunyo 14, 2026) – Ang media unit ng Hezbollah ng Lebanon noong gabi ng Sabado ay naglabas ng video ng drone attack sa isang armored personnel carrier ng hukbo ng Zionist regime sa bayan ng "Ainatha" sa timog Lebanon.
Sa video na ito, na malawakang ibinalita din sa social media, ang sandali ng pagtama ng isang "Ababil" suicide drone sa Israeli military armored personnel carrier na gumagalaw sa mga kalsada ng bayang ito ay malinaw na nakikita. Batay sa mga larawang ito, ang drone ay tumama sa target nito nang may mataas na katumpakan at ang armored personnel carrier ay nawasak.
Detalye ng operasyon at reaksyon ng hukbo ng Israel
Ang hukbo ng Zionist regime ay hindi pa opisyal na kinukumpirma ang pag-atakeng ito, ngunit iniulat ng Hebrew sources ang pagsabog sa "Ainatha" area at ang pagtunog ng mga alert sirena sa mga Zionist settlement sa hilagang sinasakop na Palestine. Ang ilang Israeli media ay nag-isip din na sa pag-atakeng ito, ilang sundalong Israeli ang maaaring nasugatan. Gayunpaman, hindi binanggit ng Hezbollah sa pahayag nito ang mga posibleng nasawi at idiniin lamang ang "kumpletong pagkasira ng armored personnel carrier ng kaaway."
Ang bayan ng "Ainatha," na matatagpuan sa Nabatieh province, sa mga nakaraang buwan ay ilang beses nang nakasaksi ng matinding labanan sa pagitan ng mga pwersa ng paglaban at mga sundalong Zionist. Isang Lebanese security source ang nagsabi sa Al-Akhbar news agency: "Ang operasyong ito ay nagpapakita na ang Hezbollah ay may kakayahang subaybayan at targetin ang military equipment ng kaaway sa kalaliman ng sinasakop na lugar, at ganap na binago ang mga patakaran ng labanan."
Pagpapatuloy ng drone attacks ng Hezbollah
Ang paglabas ng video na ito ay ginawa sa panahong 24 oras bago nito, iniulat din ng Israeli media ang pagtama ng isang drone sa loob ng isang military site ng hukbo ng Israel sa "Western Galilee" region (hilagang sinasakop na Palestine). Ang radyo ng hukbo ng Israel ay naglabas ng mga larawan ng sandali ng pagtama ng drone na iyon. Gayunpaman, hindi pa kinuha ng Hezbollah ang responsibilidad para sa pag-atakeng iyon.
Naniniwala ang mga military expert na ang malawakang paggamit ng Hezbollah ng "Ababil" suicide drones (na sinasabing isang mas advanced na modelo ng Iranian Shahed-101 drones) ay nagpapakita ng pag-unlad sa mga taktika ng digmaan ng kilusang ito at paglipat mula sa kumbensyonal na digmaan patungo sa air-electronic warfare. Ang mga drone na ito, na may kaunting radar signature at kakayahang magdala ng anti-armor warheads, ay nagawang magdulot ng mabigat na pinsala sa military equipment ng Israel sa timog Lebanon.
Pagpapatuloy ng tensyon sa bisperas ng posibleng kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika
Ang pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, kagabi sa Truth Social ay sumulat na "sa isang partikular na araw, napakalapit namin sa isang kasunduang pangkapayapaan sa Iran." Nagbabala rin si Trump na "ang Israel ay hindi dapat magsagawa ng isa pang pag-atake saanman sa Lebanon." Gayunpaman, tila ang Hezbollah, sa pamamagitan ng pagpapatindi ng drone attacks, ay naglalayong magpadala ng malinaw na mensahe sa Tel Aviv at Washington: "Ang anumang kasunduan ay dapat magsama ng kumpletong pag-alis ng mga sundalong Israeli mula sa teritoryo ng Lebanon at ganap na pagtigil ng mga pagsalakay; kung hindi, ang aming mga tugon ay magiging mas matindi at mas malawak."
Inihayag din ng Ministry of Health ng Lebanon sa pang-araw-araw na ulat nito na mula nang magsimula ang digmaan (Marso 2, 2026) hanggang ngayon (Hunyo 15), hindi bababa sa 3,855 Lebanese ang na-martir at mahigit 12,000 ang nasugatan.
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