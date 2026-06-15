Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang seryosong pagkakataon sa kampeonato sa Amerika, isang bansang hindi gusto ni Trump!.
Isinulat ng Politico na ang Espanya ay higit na ikinagagalit ni Trump kaysa sa ibang European na bansa at malawak na tensyon ang nabuo sa pagitan ng Madrid at Washington. Ang mga hindi pagkakasundo ay nagsimula sa isyu ng badyet ng NATO at umabot sa magkasalungat na pamumuna, kabilang ang paglalarawan ni Trump sa Espanya bilang "atrasado."
Ayon sa media na ito, ang hindi pagkakasundo ng magkabilang panig ay kumalat din sa digmaan sa Iran at Gaza, enerhiya, at imigrasyon; kung saan ang Espanya ay lumayo sa mga patakaran ni Trump at gumagalaw sa iba't ibang direksyon sa patakarang panlabas at panloob.
Washington – Politico (Hunyo 15, 2026) – Habang ang 2026 World Cup ay nagaganap sa Amerika, ang pambansang koponan ng Espanya ay kinikilala bilang isa sa mga pangunahing contenders para sa kampeonato sa kompetisyong ito. Gayunpaman, ang pampulitikang tensyon sa pagitan ng Madrid at Washington ay umabot sa rurok nito at si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay inilarawan ang Espanya bilang isang "atrasadong bansa" at "sanhi ng terorismo" dahil sa mga independiyenteng posisyon nito patungo sa digmaan sa Iran, badyet ng NATO, at patakaran sa imigrasyon.
Ayon sa Politico, ang Espanya ay higit na nagpahayag ng galit ni Trump kaysa sa ibang European na bansa. Ang mga hindi pagkakasundo na ito ay nag-ugat sa pagtanggi ng Madrid na taasan ang depensibong badyet sa 5 porsyento ng GDP (ayon sa kahilingan ni Trump sa NATO summit noong Hunyo 2025). Ngunit ang mahalagang punto ng tensyon ay ang tahasang pagtutol ni Pedro Sanchez, Punong Ministro ng Espanya, sa digmaan laban sa Iran. Ang Madrid, sa pamamagitan ng pagsasara ng mga base militar nito sa Rota at Moron sa mga operasyong may kaugnayan sa Iran at gayundin ang pagsasara ng airspace ng Espanya sa mga military flight ng Amerika, ay praktikal na dinisarmahan ang Washington sa Mediterranean region.
Mula sa "integridad ng teritoryo" hanggang sa "pagpapalawig ng mga parusa"; hindi pagkakasundo na lampas sa isang krisis
Sa kanyang televised na talumpati bilang tugon sa banta ni Trump na ganap na putulin ang kalakalan, na binanggit ang mapait na karanasan ng digmaan sa Iraq noong 2003, sinabi ni Sanchez: "Tumayo kami laban sa sakuna na ito. Ang tugon ng Espanya sa digmaang ito ay maaaring ibuod sa apat na salita: hindi sa digmaan." Sa pagpapaalala sa pag-atake sa Iraq na, ayon sa kanya, "sumira sa seguridad at nagpahirap sa buhay," idiniin niya na ang pakikilahok sa digmaan laban sa Iran ay hindi magtitiyak ng seguridad ng Europa.
Ang mga hindi pagkakasundo na ito ay kumalat din sa iba pang mga lugar. Tumanggi ang Madrid na kilalanin ang mga kalaban ni Trump sa Venezuela at hinabol ang independiyenteng patakaran sa imigrasyon at enerhiya. Habang hinihiling ng Washington na palawigin ang mga parusa laban sa Tehran, hinahanap ng Espanya na panatilihing bukas ang mga diplomatikong channel.
Football, bagong larangan ng paghaharap
Sa pagsisimula ng World Cup, ang pampulitikang tunggalian na ito ay nagkaroon ng simbolikong anyo. Ang mga Amerikanong pahayagan, na binanggit ang mataas na tsansa ng Espanya na magkampeon sa mga laban na gaganapin sa lupa ng Amerika, ay inilarawan ang paghaharap na ito bilang "paghaharap ng paboritong koponan ni Trump sa isang bansang kinamumuhian niya." Naniniwala ang mga analyst na ang tagumpay ng Espanya sa 2026 World Cup ay maaaring maging simbolikong tagumpay para kay Sanchez laban kay Trump, kahit na ang finals ng mga laban ay gaganapin sa Hulyo at ang resulta ay magkakaroon din ng epekto mula sa pampulitikang pananaw.
Kahit na nagbanta si Trump na "putulin ang lahat ng kalakalan sa Espanya," ipinahayag ng mga opisyal ng European Union ang kanilang buong suporta sa Madrid. Sinabi ni Antonio Costa, Pangulo ng European Council, sa isang tawag kay Sanchez na ang European Union ay "kikilos upang matiyak ang ganap na proteksyon ng mga interes ng mga miyembrong estado nito."
Panloob na seguridad at cyber warfare
Kasabay ng pampulitika at diplomatikong tensyon, ang seguridad ng imprastraktura ay hinamon din. Inihayag ng Ministry of Interior ng Espanya noong Linggo na isang Amerikanong mamamayan ang nag-aplay para sa asylum sa Balearic Islands dahil sa "takot sa mga patakaran ng gobyerno ni Trump" at "pagtutol sa mga patakaran ng NATO at digmaan sa Iran." Ang bagay na ito, na itinuturing na una sa uri nito sa kasaysayan ng Europa, ay malawakang ibinalita sa internasyonal na media.
Naniniwala ang mga political expert na ang malalim na hindi pagkakasundo sa pagitan ng Madrid at Washington ay nagpapahiwatig ng paglipat patungo sa isang multipolar na mundo kung saan kahit ang tradisyonal na mga kaalyado ng Amerika ay naghahanap ng higit na kalayaan sa pagkilos sa kanilang patakarang panlabas. Ang lamat sa pagitan ng dalawang panig ng Atlantiko, na pinalala ng "America First" na mga patakaran ni Trump, ay maaaring tumagal ng maraming taon upang maayos, anuman ang magkampeon sa World Cup.
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