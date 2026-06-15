Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang milyong Iraqi ang nais dumalo sa prusisyon ng martir na pinuno.
Abbiri, tagapayo ng ambassador ng Iran sa Baghdad: Batay sa mga pagtatantya, halos isang milyong tao mula sa iba't ibang sektor ng Iraq ang nagnanais na dumalo sa seremonya ng prusisyon ng martir na pinuno ng rebolusyon.
Inaasahan na mga 500 hanggang 600 libo ng mga pilgrim na ito ay papasok sa Iran sa pamamagitan ng Mehran border crossing, at pagkatapos ay maglalakbay patungo sa mga lungsod ng Tehran, Qom, at Mashhad.
Baghdad – Fars News Agency (Hunyo 15, 2026) – Si Mohammad Abbiri, tagapayo ng ambassador ng Islamic Republic of Iran sa Baghdad, ngayong (Lunes) na binanggit ang malawakang kahilingan ng mga tao ng Iraq na dumalo sa seremonya ng prusisyon ng martir na pinuno ng Islamic Revolution, ay nagpahayag na batay sa mga pagtatantya, halos isang milyong tao mula sa iba't ibang sektor ng mga tao ng Iraq kabilang ang mga opisyal ng gobyerno, mga pinuno ng tribo, mga partido at pampulitikang grupo, at pangkalahatang publiko ay nagpahayag ng kahandaan na lumahok sa seremonyang ito.
Binanggit ni Abbiri ang mga logistical na paghahanda na ginawa upang tanggapin ang napakalaking bilang ng mga pilgrim, at idinagdag: Inaasahan na mga 500 hanggang 600 libo ng populasyon na ito ay papasok sa teritoryo ng Islamic Republic of Iran sa pamamagitan ng Mehran international border crossing, at pagkatapos ay maglalakbay patungo sa mga lungsod ng Tehran, Qom, at Mashhad upang lumahok sa prusisyon at magbigay pugay.
Ang tagapayo ng ambassador ng Iran sa Iraq, sa pagpapatuloy na binanggit ang mga posibleng hamon na dulot ng pagpasok ng malaking bilang ng mga pilgrim, ay ipinahiwatig na dahil sa kagustuhan ng isang malaking bahagi ng mga aplikante na gumamit ng personal na sasakyan, ang embahada ng Iran sa Baghdad ay nagsasagawa ng masinsinang konsultasyon sa gobyerno ng Iraq para sa maximum na paggamit ng kapasidad ng pampublikong transport fleet ng dalawang bansa upang maiwasan ang mabigat na traffic congestion sa mga araw ng pagdaraos ng seremonya.
Binanggit din ni Abbiri ang isyu ng gasolina na kailangan para sa mga sasakyan ng mga pilgrim, at ipinahayag na ang mga kinakailangang koordinasyon sa tanggapan ng pangulo at mga may-katuturang katawan para sa pagtataya at pagbibigay ng kinakailangang quota ng gasolina at diesel sa mga ruta ng transportasyon ay isinasagawa, at ang lahat ng pagsisikap ng diplomatiko at administratibong grupo ng bansa ay nakatuon sa pagbibigay ng karapat-dapat na serbisyo sa mga Iraqi pilgrim na naglalakbay sa Iran upang magbigay pugay sa "pinuno ng bansa" sa pamamagitan ng paglikha ng isang ligtas, maayos, at maayos na kapaligiran.
Kapansin-pansin na bago ito, si Ali Akbar Pourjamshidian, deputy minister ng interior at pinuno ng Arba'een central headquarters, ay nag-ulat ng pagpaparehistro ng mga isang milyong Iraqi upang lumahok sa prusisyon ng martir na pinuno ng rebolusyon, at tinukoy din ang kahilingan ng mga tao ng Iraq na ilipat ang kanyang banal na labi sa Karbala upang magdaos ng prusisyon sa banal na lungsod na ito.
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