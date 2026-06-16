Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga magkasalungat na pahayag ng Washington tungkol sa oras ng pag-alis ng naval blockade ng Iran.
Inangkin ng Reuters:
Inihayag ng hukbo ng Amerika na ang blockade sa mga daungan ng Iran ay mananatili hanggang sa matapos ang kasunduan (memorandum of understanding) sa tigil-putukan sa Biyernes ng linggong ito.
Ito ay sa kabila ng katotohanang ipinahayag noon ng Pangulo ng Amerika na inutusan niya na ang blockade ng Amerika laban sa mga daungan ng Iran ay mabilis na wakasan.
Tehran – Reuters (Hunyo 16, 2026) – Inangkin ng hukbo ng Amerika sa isang tala na ang naval blockade sa mga daungan ng Iran ay mananatili hanggang sa matapos ang memorandum of understanding sa tigil-putukan (na binalak na pirmahan sa Biyernes ng linggong ito, Hunyo 19). Ito ay sa kabila ng katotohanang ipinahayag noon ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, na inutusan niya ang mabilis na pagtatapos ng blockade. Bago ito, ipinahayag din ng Supreme National Security Council ng Iran sa isang pahayag na batay sa mga natapos na kasunduan, ang digmaan sa lahat ng larangan ay natapos na at ang naval blockade laban sa Iran ay "agad at ganap" na wawakasan. Iniulat din ng American media ang paglalakbay ng Qatari delegation sa Tehran upang bawasan ang mga natitirang hindi pagkakasundo sa usapan.
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