Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hiling na itigil ang pagpapadala ng military shipments sa Tel Aviv mula sa Maersk company.
Ang mga aktibistang pro-Palestine, sa pagpapalabas ng isang ulat, ay inakusahan ang Danish shipping company na Maersk ng pagkakaroon ng papel sa paglipat ng mga bahagi ng armas para sa Zionist regime at hiniling na itigil ang prosesong ito.
Sa ulat na ito, inaangkin na ang mga shipment na kinabibilangan ng mga bahagi ng bala at military equipment ay dinala sa pamamagitan ng kumpanyang ito; isang pag-aangkin na tinanggihan ng Maersk at ipinahayag na wala itong patakaran na magpadala ng armas o bala sa Israel.
Copenhagen – Pro-Palestine activists (Hunyo 16, 2026) – Ang mga internasyonal na aktibistang pro-Palestine, sa pagpapalabas ng isang ulat, ay hiniling sa Danish shipping company na Maersk na itigil ang pagpapadala ng military shipments sa Zionist regime. Sa ulat na ito, inaangkin na ang mga shipment na naglalaman ng mga bahagi ng bala at military equipment ay ipinadala sa pamamagitan ng kumpanyang ito sa Ashdod port sa sinasakop na Palestine. Gayunpaman, mariing tinanggihan ng Maersk ang mga paratang na ito at sa isang pahayag ay idiniin na wala itong patakaran na magpadala ng armas o bala sa Israel at walang military shipment na dinadala sa pamamagitan ng kumpanyang ito sa Israel. Ang kahilingang ito ay ginawa sa panahong ang mga internasyonal na aktibista ay ilang beses nang inakusahan ang mga kumpanya ng transportasyon ng pakikipagtulungan sa Zionist regime.
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