Video| Unang mga larawan ng tahasang pag-amin nina Javad Zamani at Abolfazl Saedi, mga armadong lider ng coup d'état noong Disyembre 1404, na binitay

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Unang mga larawan ng tahasang pag-amin nina Javad Zamani at Abolfazl Saedi, mga armadong lider ng coup d'état noong Disyembre 1404, na binitay kaninang umaga.
Semnan – Judiciary ng Semnan province (Hunyo 16, 2026) – Kaninang madaling-araw, ang hatol na kamatayan nina Javad Zamani at Abolfazl Saedi, dalawang armadong lider ng kaguluhan noong Disyembre 1404, ay isinagawa sa Shahroud city. Ang dalawang akusado ay litisin sa mga paratang ng paglaban sa Diyos, katiwalian sa lupa, paggamit ng mainit at malamig na armas, pagkasira ng pampubliko at pribadong ari-arian, at pagkilos laban sa panloob na seguridad ng bansa, at pagkatapos ng kumpirmasyon ng hatol ng Korte Suprema, sila ay binitay.
Ang punong hukom ng Semnan province, sa pag-anunsyo ng balitang ito, ay idiniin na ang dalawang ito, sa panahon ng kaguluhan noong Disyembre, sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga pag-aalsa at marahas na aksyon, ay nakagawa ng mga krimen tulad ng pag-atake sa gobernador, pagkasira at pagsunog ng pampublikong ari-arian, pagbaligtad ng sasakyan ng pulisya, at paglikha ng takot at sindak sa lipunan. Batay sa umiiral na mga dokumento, sinamantala nila ang mga kahilingan ng mga tao upang kumilos laban sa sistema ng Islamic Republic of Iran alinsunod sa mga layunin ng mga Amerikano-Zionist na kaaway. Matapos ang mga legal na proseso, imbestigasyon, pagdinig sa korte, at kumpirmasyon ng Korte Suprema, ipinatupad ng hudikatura ang hatol.
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