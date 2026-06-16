Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Haaretz: Ang kaso ng Iran ay ang ikalawang malaking pagkatalo ni Netanyahu pagkatapos ng Oktubre 7.
Si Amos Harel, analyst ng pahayagang "Haaretz," na pumupuna sa mga patakaran ng punong ministro ng Zionist regime, ay inilarawan ang kaso ng Iran bilang ang ikalawang malaking pagkatalo sa kanyang pampulitikang karera pagkatapos ng "Al-Aqsa Storm" operation, at idiniin na ang mga resulta ng paghaharap sa Tehran ay malayo sa mga inaasahan at ipinahayag na mga layunin ni Benjamin Netanyahu.
Sinasakop na Jerusalem – Haaretz (Hunyo 16, 2026) – Si Amos Harel, nangungunang analyst sa security at military na usapin ng Haaretz, sa isang tala na binanggit ang nalalapit na kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika at ang pagkabigo ng estratehiya ni Netanyahu patungo sa Tehran, ay sumulat na ang kaso ng Iran, pagkatapos ng Al-Aqsa Storm operation (Oktubre 7, 2023), ay itinuturing na ikalawang malaking pagkatalo sa pampulitikang karera ni Benjamin Netanyahu. Idiniin ni Harel na ang mga resulta ng 100 araw na paghaharap sa Iran ay malayo sa mga ipinahayag na layunin ni Netanyahu (kabilang ang pagkawasak ng nuclear at missile capability ng Iran at pagtigil ng military presence nito sa Syria at Lebanon). Ayon sa kanya, ang bagong kasunduan ay hindi lamang nagpapahintulot sa Iran na panatilihin ang nuclear program nito, kundi sa pagpapalaya ng bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian, ay magpapalakas din sa ekonomiya ng Tehran at magpapataas ng rehiyonal na impluwensya nito. Nagbabala si Harel sa pagtatapos na ang pagkatalo na ito ay maaaring magkaroon ng mabigat na pampulitikang kahihinatnan para kay Netanyahu at sa kanyang ekstremistang gabinete.
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