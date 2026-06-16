Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Analyst ng politika: Ang mosaic defense strategy ng Iran ay nagbago sa mga equation ng digmaan.
Si Alireza Taghavinia, na binanggit ang mga pahayag ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, ay nagsabi na ang Iran, sa pamamagitan ng paglipat ng awtoridad sa mga field commander at pagpapatupad ng mosaic defense strategy, ay pumigil sa pagkagambala sa proseso ng command at pamamahala ng digmaan.
Idinagdag niya na ang desentralisadong depensibong istruktura ng Iran ay naging dahilan na kahit na may pag-alis ng ilang matataas na kumander, ang mga tugon at depensibong operasyon ay nagpatuloy nang walang tigil.
Ayon sa analyst na ito, ang matalinong estratehiyang ito, habang pinapataas ang pagpigil, ay naglagay sa Iran sa isang superior na posisyon laban sa isang military superpower.
Tehran – Political analysts (Hunyo 16, 2026) – Si Alireza Taghavinia, analyst ng strategic na usapin, na binanggit ang mga pahayag ni Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, tungkol sa kawalan ng kakayahan ng Washington na gambalain ang command structure ng Iran, ay idiniin na ang Islamic Republic, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng "mosaic defense" strategy at paglipat ng awtoridad sa mga field commander, ay pumigil sa pagkagambala sa proseso ng pamamahala ng digmaan. Ayon sa kanya, ang desentralisadong depensibong istruktura ng Iran ay naging dahilan na kahit na may pagpatay at pag-alis ng ilang matataas na kumander sa panahon ng digmaan, ang mga tugon at depensibong operasyon ay nagpatuloy nang walang tigil. Tinawag ni Taghavinia ang estratehiyang ito bilang matalino at nakabatay sa mga karanasan ng asymmetric wars, at sinabi na ang parehong salik na ito ang naglagay sa Iran sa isang superior na posisyon laban sa isang military superpower tulad ng Amerika, at pinataas ang pagpigil nito.
..........
328
Your Comment