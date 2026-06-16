Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga karunungan ng Nahj al-Balagha 35 / Mga kaugalian ng pamamahala at panlipunang pag-uugali.
Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga opisyal at pinuno ay ang pagpapatupad ng biglaang pang-ekonomiya, pampulitika, o kultural na pagbabago nang walang panlipunang paghahanda; dahil ayon sa karunungan 35 ng Nahj al-Balagha, sinumang magmadali patungo sa isang direksyon na kinasusuklaman ng mga ordinaryong tao nang walang paunang paghahanda, ang lipunan ay tatayo laban dito sa isang ganting aksyon at, dahil sa kawalan ng kaalaman, ay aakusahan ang pamahalaan ng mahinang pamamahala at kawalan ng kakayahan.
Samakatuwid, ang "pamamahala ng pampublikong opinyon" at pagsama sa isipan ng lipunan gamit ang mga kasangkapan ng media ay isang mahalagang prinsipyo sa pag-uugali ng pamamahala; dahil ang pagsulong ng mga desisyon nang walang paglikha ng angkop na batayan ay maglalantad sa pamahalaan sa mga paratang at walang pag-iisip na pagsalungat.
Tehran – Nahj al-Balagha studies (Hunyo 16, 2026) – Sa pagpapatuloy ng serye ng mga tala tungkol sa mga karunungan ng Nahj al-Balagha, ang karunungan 35 ng mahalagang aklat na ito ay tumutukoy sa mga kaugalian ng pamamahala at panlipunang pag-uugali. Batay sa karunungang ito, ang pinakamalaking pagkakamali ng mga opisyal at pinuno ay ang pagpapatupad ng biglaang pang-ekonomiya, pampulitika, o kultural na pagbabago nang walang panlipunang paghahanda. Sinabi ni Imam Ali sa karunungang ito: Sinumang magmadali patungo sa isang direksyon na kinasusuklaman ng mga ordinaryong tao nang walang paunang paghahanda, ang lipunan ay tatayo laban dito sa isang ganting aksyon at, dahil sa kawalan ng kaalaman, ay aakusahan ang pamahalaan ng mahinang pamamahala at kawalan ng kakayahan.
Batay sa aral na ito, ang "pamamahala ng pampublikong opinyon" at pagsama sa isipan ng lipunan gamit ang mga kasangkapan ng media ay isang mahalagang prinsipyo sa pag-uugali ng pamamahala. Ang pagsulong ng mga desisyon nang walang paglikha ng angkop na batayan at pagpapataas ng kamalayan ay maglalantad sa pamahalaan sa mga paratang at walang pag-iisip na pagsalungat. Ang karunungang ito, sa kasalukuyang kalagayan kung saan ang lipunang Iranian ay nahaharap sa iba't ibang pang-ekonomiya at pampulitikang pag-unlad, ay maaaring maging gabay para sa mga tagapamahala at tagaplano.
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