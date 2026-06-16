Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Commander-in-Chief ng Hukbo: Ang mga barko ng Amerika ay tumakas bago pa man makarating sa tubig ng Iran.
Ang mga barko na tinukoy ng kaaway nang may pagmamataas ay pumasok lamang sa tubig ng Iran nang isang beses, at sa parehong pagpasok at paglabas, sila ay sinalakay ng Navy ng IRGC, Hukbo, at Aerospace Force.
Bilang resulta ng mga missile na pinaputok, nakita namin ang apoy sa satellite imagery, at sapat na iyon na hindi na sila bumalik.
Tehran – Central Headquarters ng Islamic Republic of Iran Army (Hunyo 16, 2026) – Si Lieutenant General Seyyed Abdolrahim Mousavi, Commander-in-Chief ng Islamic Republic of Iran Army, sa kanyang talumpati para sa anibersaryo ng Ramadan War, na binanggit ang pagganap ng sandatahang lakas sa pagharap sa American fleet, ay idiniin na ang mga barko ng kaaway, sa kabila ng mga mapagmataas na pag-aangkin, ay pumasok lamang sa tubig ng Iran nang isang beses, at sa parehong pagpasok at paglabas, sila ay tinarget ng koordinadong pag-atake ng Navy ng IRGC, Hukbo, at Aerospace Force. Idinagdag niya na ang satellite imagery ay malinaw na nagpapakita ng apoy na dulot ng mga missile, at ang aksyong ito ay sapat na upang ang kaaway ay hindi na muling magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa tubig ng Iran. Inilarawan ng Commander-in-Chief ng Hukbo ang operasyong ito bilang simbolo ng deterrent power at ganap na kahandaan ng sandatahang lakas sa pagtatanggol sa pundasyon ng bansa.
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